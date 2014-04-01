كوستا يعاني من إصابة في الفخذ

برشلونة، (إفي): أعلن الجهاز الطبي لأتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجم الفريق دييجو كوستا يعاني من إصابة عضلية في أوتار الركبة المتصلة بالفخذ الأيمن.

وترك كوستا مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في الدقيقة 30.

وجاء التغيير عقب شعور اللاعب بآلام في الساق اليمنى ليدخل البرازيلي دييجو ريباس.

وكان كوستا يعاني من آلام منذ مباراة الفريق الأخيرة في الليجا أمام أثلتيك بلباو ولم يكمل مران أمس.

اللاعب شارك وهو متحامل على إصابة قديمة، وهو ما أدى إلى شعوره بمتاعب حالت دون استمراره في الملعب.