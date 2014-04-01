بيع 2.57 مليون تذكرة للمونديال

ريو دي جانيرو، (إفي): بلغت مبيعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من تذاكر مونديال البرازيل الذي سينطلق 12 يونيو المقبل إجمالي 2 مليون و577 ألف و662 تذكرة، مع انتهاء المرحلة الثانية من عملية تسويق البطولة اليوم.

وقبل 72 يوما على انطلاق المباراة الافتتاحية للمونديال بين البرازيل وكرواتيا، باع الفيفا نحو 88.9% من إجمالي 2.9 مليون تذكرة التي يهدف الاتحاد لبيعها لمباريات البطولة العالمية الـ64.

ويتصدر مشجعو البرازيل قائمة الأكثر شراء لتذاكر المونديال بأكثر من مليون ونصف تذكرة، يليهم الولايات المتحدة واستراليا وإنجلترا وكولومبيا.

وصرح رئيس قسم التسويق بالفيفا، تيري ويل، في بيان "الاهتمام بمونديال 2014 أمر رائع. الفرق ستحظى بعدد هائل من المشجعين في البرازيل، حيث سيأتي الناس من جميع أنحاء العالم لحضور البطولة. بكل تأكيد ستدخل هذه المسابقة التاريخ".

وستبدأ المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر عبر الانترنت في 15 أبريل الجاري على أن تنتهي في أول يونيو.

ونفدت حتى الآن بالكامل تذاكر مباراتي الافتتاح في ساو باولو والنهائي في الماراكانا بريو دي جانيرو يوم 13 يوليو، ومباراتي نصف النهائي في بيلو هوريزونتي وساو باولو