شرق الدلتا فى صبحى حسين

كتب : زكريا عبدالله

قال المهندس طارق عبدالعظيم رئيس حزب الوفد بمدينة بدر بأنه تم اليوم الاربعاء الموافق 2/4/20141 تشغيل اتوبيس شرق الدلتا من مساكن صبحى حسين الى مدينة السلام وجاء ذلك خلال مناقشة الحزب مشكلة المواصلات بالمدينه وأكد بأن مشكلة المواصلات هى التى كانت تأخذ الحيز الاساسى فى الاجتماع خصوصا بعد أن تقدم اهالى وسكان المدينه بشكوى الى الحزب بعدم وجود مواصلات فى مساكن صبحى حسين على الفور تم الاتصال بالاستاذ عبدالرحمن عبدالفتاح رئيس لجنة المواصلات بجمعية مستثمرى مدينة بدر وتم الاتفاق على مد خط اتوبيس شرق الدلتا بدلا من أن يكون بداية من الخزان ليصبح بداية من صبحى حسين الى مدينة السلام وذلك لتشجيع استمرارية اتوبيس شرق الدلتا بالمدينة .

وأضاف " عبدالعظيم " بأنه تم وضع خطة الانشطه لعمل لجنة حزب الوفد بالمدينة ومراجعة جميع الخدمات بحيث تصبح اللجنة تخدم المدينة وسكان المدينة وتطرقنا ايضا خلال الاجتماع الى الانتخابات الرئاسيه وخصوصا انها اصبحت حديث كل شعب مصر وطبقا للمعروف أن حملة المشير عبدالفتاح السيسى لا تحتاج الى تبرعات او بنرات دعائيه ولكن تحتاج الى عمل يخدم المدينه وبذلك يعتبر تبرع الى حملة " السيسى " وفى نفس الوقت بتخدم مصر.

وتناولنا ايضا موضوع إنشاء مدرسة صناعيه بالمدينه وتم الاتصال بمدير عام التعليم الصناعى بوزارة التربيه والتعليم وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين " الوزارة " وبين " جمعية المستثمرين " بالمدينه لتحديد الانشطة أو المواد التى تدرس داخل هذه المدرسة وفى نفس الوقت يوجد برتكول تعاون بين المدرسه وبين المصانع الموجوده بالمدينه ليتم تدريب الطلبه داخل هذه المصانع.

وتم ايضا مناقشه مشكلة الخبز بالمدينه وتم طرحها بأكثر من مقترح ومازلنا حتى الان لا يوجد مقترح معين نستطيع ان نقول إننا توصلنا اليه لانه لزما ولابد من تدخل الاجهزة المعنيه والامنيه والتموين بالمدينه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد فى المقر الرئيسى لحزب الوفد بمدينة بدر يوم الاثنين الموافق 31/3/2014 وحضر الاجتماع كل من اعضاء هيئه المكتب بالمدينه ورؤساء اللجان الفرعية

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads