أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف

شرق الدلتا فى صبحى حسين

  • 224
Google+ Print
شرق الدلتا فى صبحى حسين شرق الدلتا فى صبحى حسين

كتب : زكريا عبدالله
قال المهندس طارق عبدالعظيم رئيس حزب الوفد بمدينة بدر بأنه تم اليوم الاربعاء الموافق 2/4/20141 تشغيل اتوبيس شرق الدلتا من مساكن صبحى حسين الى مدينة السلام وجاء ذلك خلال مناقشة الحزب مشكلة المواصلات بالمدينه وأكد بأن مشكلة المواصلات هى التى كانت تأخذ الحيز الاساسى فى الاجتماع خصوصا بعد أن تقدم اهالى وسكان المدينه بشكوى الى الحزب بعدم وجود مواصلات فى مساكن صبحى حسين على الفور تم الاتصال بالاستاذ عبدالرحمن عبدالفتاح رئيس لجنة المواصلات بجمعية مستثمرى مدينة بدر وتم الاتفاق على مد خط اتوبيس شرق الدلتا بدلا من أن يكون بداية من الخزان ليصبح بداية من صبحى حسين الى مدينة السلام وذلك لتشجيع استمرارية اتوبيس شرق الدلتا بالمدينة .  
    وأضاف " عبدالعظيم " بأنه تم وضع خطة الانشطه لعمل لجنة حزب الوفد بالمدينة ومراجعة جميع الخدمات بحيث تصبح اللجنة تخدم المدينة وسكان المدينة وتطرقنا ايضا خلال الاجتماع الى الانتخابات الرئاسيه وخصوصا انها اصبحت حديث كل شعب وطبقا للمعروف أن حملة المشير عبدالفتاح السيسى لا تحتاج الى تبرعات او بنرات دعائيه ولكن تحتاج الى عمل يخدم المدينه وبذلك يعتبر تبرع الى حملة " السيسى " وفى نفس الوقت بتخدم مصر.
وتناولنا ايضا موضوع إنشاء مدرسة صناعيه بالمدينه وتم الاتصال بمدير عام التعليم الصناعى بوزارة التربيه والتعليم وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين " الوزارة "           وبين " جمعية المستثمرين " بالمدينه لتحديد الانشطة أو المواد التى تدرس داخل هذه المدرسة وفى نفس الوقت يوجد برتكول تعاون بين المدرسه وبين المصانع الموجوده بالمدينه ليتم تدريب الطلبه داخل هذه المصانع.
وتم ايضا مناقشه مشكلة الخبز بالمدينه وتم طرحها بأكثر من مقترح ومازلنا حتى الان لا يوجد مقترح معين نستطيع ان نقول إننا توصلنا اليه لانه لزما ولابد من تدخل الاجهزة المعنيه والامنيه والتموين بالمدينه.
وجاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد فى المقر الرئيسى لحزب الوفد بمدينة بدر يوم الاثنين الموافق 31/3/2014 وحضر الاجتماع كل من اعضاء هيئه المكتب بالمدينه ورؤساء اللجان الفرعية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»