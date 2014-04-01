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أردوغان: فوز حزب العدالة والتنمية بتركيا انتصار لإخوان مصر

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أردوغان: فوز حزب العدالة والتنمية بتركيا انتصار لإخوان مصر أردوغان: فوز حزب العدالة والتنمية بتركيا انتصار لإخوان مصر

أردوغان

قال رئيس وزراء تركيا في تغريدة له علي موقع تواصل الاجتماعي تويتر ، عقب فوز حزبه في الانتخابات المحلية ، إنني أحمد الله تعالى على ما أكرمنا به بالفوز بالانتخابات المحلية، فأصوات اﻷمة دفنت الأيدي التي حاولت مس استقلالنا بسوء في صنادق الانتخابات.

وتابع “أردوغان” أن الشعب أدلى برايه، والشعب لم يرضخ لأحد، ولم ترضخ تركيا، لم نرضخ إلا لله .

واعتبر رئيس وزراء تركيا ، أن كثير من الشعوب ترى نصر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات نصرا لها، كما هو حال إخوانكم في وفلسطين وسوريا والبلقان.

ووجه ” أردوغان” التحية للشعب التركي الذي كان صادقا مع علمه ووطنه ودعا أن يحمي شعبي فهو أمل اﻷمة وشعلتها المتقدة.

صنف في نفس السياق انتصار الحزب  هو ليس انتصار لحزب العدالة والتنمية، هو انتصار لكل الشعب التركي.اليوم هو يوم انتصار لمرحلة السلام الداخلي واﻷخوة، هو انتصار ﻷهداف تركيا لعام 2023، هو انتصار لكل أبناء الشعب التركي العزيز.

واختتم تدويناته بقوله ، إننا نحن نعد أبناء الشعب التركي أن نكون خدما لهم ، لا أسيادا عليهم.

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أونا

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