طرح ثانى أجزاء فيلم “كوكب القرود”فى يوليو المقبل

تستعد شركة فوكس لطرح ثانى أجزاء فيلم “كوكب القرود” ،والذى يحمل عنوان فجر كوكب القرود_ Dawn of the Planet of the Apes .. “”،وذلك فى شهر يوليو القادم.

> ويعود أندي سركيس في الجزء الثاني بمساعدة المؤثرات البصرية المذهلة للعب دور القرد سيزر الذي لعبه في الجزء الأول والذي يقود في هذا الفيلم قواته المكونة من القرود لمواجهة البشر في حرب شرسة من أجل البقاء والسيطرة على كوكب الأرض، يشارك كذلك في بطولة الفيلم كم من جيسون كلارك، غاري أولدمان، كيري راسل.

> يأتى ذلك عقب قيام فوكس بتكليف المخرج مات ريفز مخرج وكاتب فيلم Dawn of the Planet of the Apes ببدء التحضير لكتابة النص السينمائي للجزء الثالث من الفيلم بالمشاركة مع مارك بومباك. السلسلة التي كتب قصتها اماندا سيلفر وريك جافا بدأت عام 2011 من خلال فيلم Rise Of The Planet Of The Apes الذي أخرجه روبرت وايت واستطاع الفيلم وقتها تحقيق أرباح بلغت 482 مليون دولار حول العالم

