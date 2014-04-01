بالصور.. محافظ أسوان: خطة تطوير شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة

أكد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان علي أن الفترة الحالية تحتاج إلي مضاعفة الجهود من الأجهزة التنفيذية، بجانب ثقة المواطن في هذه الجهود والصبر عليها لتكون واقعاً ملموساً ، وخاصة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التطوير الشاملة بهدف إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدينة أسوان بما يتناسب مع مكانتها علي خريطة السياحة الدولية لتصبح جاهزة للموسم السياحي

> الجديد.

وأشار يسرى إلي أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة البنية الأساسية داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية ، وخاصة التي تعاني من ضعف في مياه الشرب وطفح متكرر للصرف الصحي وذلك من خلال تغيير شامل لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعرضت للتهالك لمرور عشرات السنين علي تركيبها مثل الأعمال الجارية في طرق السادات أمام محطة وقود الوطنية وأيضاً المستشفي العسكري وشارعي صلاح الدين والكورنيش.

فضلاً عن التوسعات العمرانية الجديدة والتي تحتاج إلي زيادة قدرات محطات رفع المياه في مناطق الصداقة الجديدة والناصرية وخور عواضه وامتداد العقاد ومدينة ناصر كما أنه جاري أيضاً تطوير وتجميل ميادين العقاد والجيش وفيله ليشمل أعمال التنسيق الحضاري منها إعادة تخطيطها وتشجيرها وأيضاً تعميم استخدام الطاقة الشمسية في أعمدة الإنارة.

بجانب تركيب اللوحات الإرشادية والفسفورية ، بالإضافة إلي تجميل مسافة 31 كم تبدأ من طريق مطار أسوان وحتى كوبري أسوان الملجم مروراً بكورنيش النيل ، مع إعادة تخطيط المسارات المرورية بالشكل الذي يقضي علي الاختناقات المرورية، وخاصة المحاور العرضية منها صلاح الدين وعباس فريد والمطار.