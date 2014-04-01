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يمني بالولايات المتحدة يقذف وزير دفاع بلاده بـ “علبه”

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يمني بالولايات المتحدة يقذف وزير دفاع بلاده بـ “علبه” يمني بالولايات المتحدة يقذف وزير دفاع بلاده بـ “علبه”

وزير دفاع اليمن -محمد ناصر أحمد

رفعت قناة “ازال” الفضائية اليمنية ، تقريرا مصورا عرضته حول مغترب يمني وجه انتقادات شديدة إلى وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد أثناء زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة، لينهي حديثه بأن قذف الوزير بعلبة كانت أمامه.

حدثت هذه الواقعة خلال  لقاء نظمته السفارة اليمنية بين الوزير، وأبناء الجالية اليمنية.

ظهر الشاب المغترب أحمد العولقي ، وهو يقول للوزير: “لا تتوقع من الناس أنك تقتلهم ثم لا تتعامل معهم ولا تكلمهم بناء على محاصصة”.

مضيفا أن الوزير يتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تزويده أطراف بأسلحة، “وأول شخص يجب أن يحاسب ويقف أمام القضاء أنت”. كما قال إنه مواطن يدفع الضرائب “وأوفر لك راتبك كي تقتلني”، واصفا الأمر بأنه متناقض، ومن ثم وضع الشاب النقطة النهائية بأن قذف الوزير بعلبة كانت أمامه، الأمر الذي أثار استهجان الحضور كما يبدو من التسجيل .

روسيا اليوم

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