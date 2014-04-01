تمرد سوهاج تطالب حملة صباحي بالعمل على جمع الألف توكيل قبل التفكير فى مهاجمتها‎

أصدر المكتب التنفيذى لحركة تمرد سوهاج بياناً اليوم بما تم حصره من توكيلات للمشير عبدالفتاح السيسى من خلال مكاتب الحركة بالمراكز حيث وصل عدد التوكيلات للمشير 1404 توكيل على مستوى محافظة سوهاج وكانت الحركة قد جمعت بمدينة سوهاج 400 توكيل.

وقال احمد الشندويلى مسئول متابعة المراكز ان الحركة قد جمعت بجرجا 200 توكيل واخميم 105 وطهطا 150 وطما 115 وساقلته 102 والبلينا 93 والمنشاه 60 وجهينه 62 والمراغه 61 ودار السلام 56 توكيل كما انه اعلن المكتب التنفيذى على مواصلته للتواجد بأستمرار امام مكاتب الشهر العقارى بالمراكز من خلال اعضاء الحركة والمتطوعين ,

وتعلن الحركة عن استهدافه لأكثر من 5000 توكيل خلال الأسبوع الجارى وشكر المكتب التنفيذى مسئولين المراكز على مجهوداتهم فى جمع التوكيلات وطالب المواطنين بالتعاون مع اعضاء الحركة الموجودين بالشهر العقارى من اجل مساعدتهم لعمل التوكيل الصحيح .

وأضاف البيان رداً على ما تم نشره على لسان اعضاء حملة حمدين صباحى بسوهاج توكد حركة تمرد بسوهاج جمها لعدد جمعنا 1400 توكيل وعلى استعداد لنشر التوكيلات بالأسماء فماذا جمعت حملتكم وماهى الأسماء وكم عدد التوكيلات التى تم جمعها من خلال حملتكم ونطالب حملة حمدين بالتركيز والعمل على جمع الآلف توكيل المطلوبين منهم قبل التفكير فى مهاجمتنا.