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مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة يصل القاهرة

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مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة يصل القاهرة مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة يصل القاهرة

 

مطار القاهرة الدولى

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، “أموس هوشيستين” مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، قادمًا من لبنان في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة تقوده غدًا إلى قطر.

وقالت مصادر دبلوماسية كانت في استقبال هوشيستين لدى وصوله من بيروت إن المسئول الأمريكي يلتقي خلال زيارته عددًا من المسئولين المصريين لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين والولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية وشئون الطاقة إضافة لبحث مختلف القضايا الإقليمية خاصة عملية السلام والأزمة السورية.

وأضافت المصادر، أن زيارة هوشيستين تأتي في إطار تحرك أمريكي مكثف نحو مصر والاطلاع على التطورات الأخيرة فيها على ضوء الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية حيث يقوم حاليًا توماس شانون وديفيد ثورن مستشارا جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بزيارة لمصر .

 

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