السيسي يقتنص إجمالي التوكيلات بالمحافظات ..ويهزم صباحي في مسقط رأسه

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقارى ، من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، إقبالا شديدا من قبل المواطنين لتحرير التوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة ، المشير السيسى ، والناشط السياسى حمدين صباحى ، حيث إستحوذ المشير على إجمالى التوكيلات ، في أغلب المحافظات مقابل أعداد محدودة لصباحي.

وشهدت محافظة المنوفية «مسقط رأس المشير» 3000 توكيل، بينما وصل حمدين صباحي إلى 400 ،وفى كفر الشيخ “مسقط رأس حمدين” حصل السيسى على 3200 توكيل، وحمدين 1300 توكيل.

وفى سياق متصل سجلت الإسكندرية 925 توكيلا للسيسى و 100 توكيل لحمدين صباحى، على صعيد شبين الكوم ، حصل السيىسى على 871 مقابل توكلين فقط لصباحى ، وفى القليوبية بلغ 1500 توكيل، منهم أكثر من 1000 توكيل للسيسي و500 لصباحي، وفيما يخص شمال سيناء بلغ إجمالي التوكيلات 251 بالعريش، منها 250 للسيسي ، وتوكيل واحد فقط لحمدين صباحي، الى جانب 176 توكيلا ببئر العبد، منهم 170 توكيلا للسيسي، و6 توكيلات لصباحي ، بينما لم يتم عمل أي توكيلات بمركزي رفح والشيخ زويد.

وفى نطاق الموضوع تمكنت محافظة سوهاج من جمع 600 توكيل للمشير السيسى ، مقابل حصول حمدين صباحي على 350 ، وفى محافظة البحيرة حصل السيسى على 300 وحمدين على 70 ، سجلت الأقصر 550 توكيلا منها 311 لصالح السيسى ، (الغردقة 277 السيسي و3 صباحي) ، (مرسى مطروح ، 358 توكيلا حيث تم توثيق 339 للسيسى و19 لحمدين)، (السويس 1050 السيسي ، مقابل 48 صباحي )

وفيما يخص الوادى الجديد ، ولم يحرر توكيل واحد للمرشح حمدين صباحى، فى حين تم تحرير 219 للسيسى،(الفيوم للسيسى 500 ، وحمدين 40)، (دمياط السيسى 500 ، حمدين 200)، (بمحافظة الشرقية فالسيسى 900 ، وحمدين 750)، (الدقهلية السيسى 700 ، حمدين 300)، (محافظة بورسعيد 2000 للسيسى ، مقابل 50 توكيلا حمدين صباحى)”.

قال أحمد عبد الغفار منسق حملة تمرد على مستوي محافظات الصعيد ، أن الحركة جمعت حتى الآن 18 ألف و500 توكيل على مستوي الجمهورية ، كان نصيب الأسد منها لمحافظات الصعيد وكان نصيب محافظة قنا 1200 توكيل للمشير عبد الفتاح السيسي من 7 مراكز بالمحافظة.

وصرحت آمال نور الدين منسق حملة “السيسى رئيسا” بقنا ، والتي دشنتها الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة بأنه تم تحرير 1218 توكيلا لدعم المشير السيسي ، من 4 مراكز بالمحافظة، موضحة أنه تم تحرير 203 توكيلات ، بمركز أبوتشت و460 توكيلا بمركز نجع حمادي و450 بمركز دشنا و105 توكيلات بمركز فرشوط.