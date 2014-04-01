فيفي عبده تحرج زميلتها وتمنعها من الكلام

تسبّبت الرّاقصة والممثلة فيفي عبده في إحراج سلمى الدالي، التي تشاركها تقديم برنامج "أحلى مسا" مع هشام عبّاس، خلال استضافتهم المطرب إيمان البحر درويش في الحلقة، حيث لم يكد درويش يغنّي أغنية واحدة حتى قالت له سلمى: "أريد أن أسألك سؤالاً يقف في حنجرتي"، فوافق درويش. فقالت الدالي:"ما وضع النقابة الآن؟". فقالت لها فيفي: "يعنى هو ده وقته، إحنا بنقول عايزينه يغني تقولي له وضع النقابة!". ولكن إيمان ردّ على سلمى، ولم يحرجها كما فعلت فيفي، وقال إنّ الأمر في يد القضاء، فيما لم تعطِه فيفي فرصة لاستكمال إجابته، وطلبت منه معاودة الغناء.

هذا، وكان موضوع الحلقة الرئيسيّ قبل استقبال الضّيف حول مدى تحمّل الرجل الشرقي فكرة أنّ تكون العصمة في يد زوجته. وقد هاجمت فيفي خلال الحلقة هذه الفكرة بشدّة، قائلة إنّه لا يُجدِ نفعاً أن تطالب المرأة بالعصمة، لأنّ الرجل الشّرقي لن يتقّبل ذلك، في الوقت الذي أكّدت أنها هي نفسها لا توافق على ذلك بتاتاً.

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