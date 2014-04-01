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خبير بالأمن القومى: الجيش يفرض سيطرته على الحدود بنسبة 100%

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خبير بالأمن القومى: الجيش يفرض سيطرته على الحدود بنسبة 100% خبير بالأمن القومى: الجيش يفرض سيطرته على الحدود بنسبة 100%

قال اللواء أحمد عبد الحليم، خبير الأمن القومى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الحدود المصرية مؤمنه بدرجة 100%، وأنه لا جدال حول أحكام قبضة القوات المسلحة للحدود، أمام أى عناصر قد تحاول التسلل فى أى وقت.

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية يلقون القبض على العناصر الإرهابية التى تحاول التسلسل بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن الحدود المصرية الليبية مؤمنة من القوات المسلحة والقبائل المقيمة هناك أنفسهم، لافتًا إلى أن هذا لا يمنع أن هناك محاولات للتسلل إلا أن القوات المسلحة تحكم سيطرتها فى الوقت المناسب، حسب قوله .

جاء ذلك ردًا على ما قاله وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب عناية فائقة، مشيرًا إلى أنه من بين الآثار السلبية لهذه الأزمة انتقال المتشددين والإرهابيين الذين قاتلوا فى ليبيا إلى .

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