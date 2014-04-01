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وفاة الدي جي الأمريكي فرانكي نكلز أحد روّاد الموسيقى

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وفاة الدي جي الأمريكي فرانكي نكلز أحد روّاد الموسيقى وفاة الدي جي الأمريكي فرانكي نكلز أحد روّاد الموسيقى

توفّى الدي جي الأمريكي Frankie Knuckles أحد روّاد الموسيقى في أمريكا، عن عمر ناهز الـ59 عاماً في ولاية شيكاغو، حسب ما أكّد صديقه رجل الأعمال Frederick Dunson.

وولد Knuckles الملقّب "Godfather of House Music " في ولاية نيويورك حيث بدأ مسيرته الفنّية في السبّعينات وانتقل بعدها إلى ولاية شيكاغو للعمل في الملهى الليلي Warehouse، وافتتح في أوائل الثمانينات الملهى الليلي الخاصّ به " Power Plant"، كما أسّس مع أحد أصدقائه شركة " Def Mix Productions" لإنتاج "أغاني الميكس" حيث تعامل مع أهم الفنّانيين مثل Madonna،Whitney Houston، Michael Jackson، وDiana Ross.

ولقد أصدر الدي جي الأمريكي ألبومه الأول في العام 1991 بعنوان " Beyond the Mix " كما حصل على جائزة غرامي في العام 1997.

ولقد تقلّص أداء Knuckles في إنتاج الريمكس بعد إصابته بمرض السكري في العام 2000، وحسب مصادر من فرقة الـ Rolling Stones لقد أدّى هذا المرض إلى بتر قدم الفنّان اليمنى في العام 2008.

 

 

 

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