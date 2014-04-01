إصابة 8 عمال بإختناق بسبب حريق هائل بمصنع بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على حريق محدود بمصنع صلصلة بالمنطقة السابعة بالسادات نتج عنه إصابة 8 عمال بحالات إختناق أثناء إطفاء الحريق وتم نقلهم لمستشفى السادات وعلاجهم.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى مامور مركز السادات بنشوب حريق بمصنع العين للصلصة بالمنطقة السابعة بالمدينة.

وبالانتقال والفحص تم السيطرة على الحريق والذى تبين نشوبه بوحدة التبريد بسبب ماس كهربائى مما ادى الى تلفيات باحد الماكينات دون إصابات بشرية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة أن مستشفى السادات استقبلت مساء اليوم الثلاثاء 8 حالات اصابة بالاختناق بين عمال مصنع صلصة بالسادات مصابين بعد نشوب حريق بالمصنع وتم علاجهم وخروجهم من المستشفى .