محافظ أسوان يحتفل بوسام الفنان أحمد منيب الخميس البمقبل

وافق محافظ اسوان مصطفى يسرى على رعاية وحضور الحفل المقام بمناسبة حصول الموسيقار احمد منيب على وسام العلوم والفنون،وذلك يوم الخميس4أبريل على المسرح الصيفى بأسوان.

> وقال فتحى منيب نجل الفنان الراحل أن الحفل أعدتة جمعية منشية النوبة باسوان ، ويحيه الفنان فكرى الكاشف ،فرقة اسوان للفنون الشعبية ،فرقة كورال اطفال ابو سمبل ،فرقة توشكى، سليمان ديدى ،والفنان عز الدين