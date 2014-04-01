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استراحة – ليلة الأبطال.. بايرن 80% استحواذ على يونايتد.. وإصابة مبكرة لبيكيه وكوستا

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استراحة – ليلة الأبطال.. بايرن 80% استحواذ على يونايتد.. وإصابة مبكرة لبيكيه وكوستا استراحة – ليلة الأبطال.. بايرن 80% استحواذ على يونايتد.. وإصابة مبكرة لبيكيه وكوستا

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للجولة الأولى من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

يصطدم مانشستر يونايتد بضيفه الألماني بايرن ميونيخ في ملعب أولد ترافورد.

ويلعب برشلونة على ملعبه ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

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في أولد ترافورد، يتلاعب بايرن ميونيخ بمانشستر يونايتد.

بايرن يستحوذ، يمرر بدون متاعب، يهاجم من اليمين واليسار، ويطبخ للهدف الأول على نار هادئة.

وأهدر آريين روبن فرصة التسجيل في الدقيقة 31 بعدما صوب كرة يسارية جميلة، لكنها حادت عن المرمى.

وعكس اتجاه اللعب، نجح داني ويلبيك مهاجم يونايتد في الوصول لمنطقة جزاء بايرن، وانفرد بمرمى مانويل نويل الذي تصدى لانفراد بسرعة رد فعل غير عادية.

وفي ملعب كامب نو، خرج جيرارد بيكيه قلب دفاع برشلونة في الدقيقة 12 مستبدلا، واشترك في موقعه مارك بارترا.

كما خرج دييجو كوستا الذي لعب في هجوم أتليتكو متحاملا على إصابته، ودخل في موقعه دييجو ريباس البرازيلي المخضرم.

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