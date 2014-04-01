بالصور..محلب يختتم جولته بالوادي الجديد بزيارة قرى عزب القصر بالداخلة‎

اختتم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له زيارته للوادى الجديد والتى استمرت لمدة يومين بزيارة لاحدى القرى السياحية بقرى عزب القصر بالداخلة.

وأكد محلب على اهمية الترويج للمواقع السياحية بالوادى الجديد والتى تضم مختلف العصور وأن محافظة الوادى الجديد مقصد سياحى جديد لسياحة الصحراء وان هناك اتجاه من الدوله لزيادة عدد السائحين الي مصر تجعله تعود كسابقها دوله رائدة فى صناعة السياحة التى تزود دخل الكثير من الأسر فى الصعيد من خلال اعتمادهم عليها كفرصة عمل وان الدوله ستتدعم الشركات العامله فى مجال السياحة.

حيث غادر محلب الوادى الجديد فى الساعة السادسة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة تضم رئيس الوزراء والوفد المرافق له .