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محافظ أسوان: انتهاء 63% من خطة الرصف بتكلفة 38.5 مليون جنيه‎

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قال اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بأنه تم الانتهاء من 63 % من أعمال إعادة رصف معظم شوارع وطرق المدينة بإجمالي أطوال 64 كم منها 16كم ضمن الخطة العاجلة تشمل طرق السادات وكسر الحجر وصلاح الدين والمحمودية وفيلة وبهاريف ومضرب الأرز ، وأيضاً شارع المطار.

بجانب رصف 38,5 كم ضمن خطة جهاز التعمير تشمل استكمال طرق السادات والصداقة الجديدة والعلاقي ومحجر الرمل وأيضاً الطريق الدائرى الجديد العلاقى / الأعقاب بطول 25 كم، بالإضافة إلى رصف 9,5 كم ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة تشمل إعادة رصف كورنيش النيل وشارع شرق البندر بتفريعاته.

ولفت إلى حرص المحافظة علي أن يسبق أعمال الرصف إنهاء تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان عدم تكرار الكسورات أو الطفح بعد الانتهاء من الرصف مما يمثل إهدار للمال العام.

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