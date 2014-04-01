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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد‎

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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد‎ إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد‎

 

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من  من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من كمين تنيدة مما أسفر عن إصابة 10 اشخاص  وهم كل من محمد عطية كامل 19سنة، ومحمود حنفى سيد 12 سنة، ومحمود فتحى رسلان 12 سنة، ومحمد خلف سليمان 15 سنة، وصبرى فاروق حسن 20 سنة، ومصطفى عطية كامل 12 سنة، ومحمود عطية كامل 21 سنة، ومحمد عثمان جابر 29 سنة، وأحمد عبد الرحمن أبو زيد 27 سنة، وحسن محمد يوسف 10 سنوات، وتم نقلهم لمستشفى الداخلة المركزى ووتم تحرير محضر بالحادث وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات لمعرفة اسباب الحادث.

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