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بالصور ..صناع الحياة تبدأ حملتها “صحتنا” بالكشف على مدير أمن المنوفية ونائبه

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بالصور ..صناع الحياة تبدأ حملتها “صحتنا” بالكشف على مدير أمن المنوفية ونائبه بالصور ..صناع الحياة تبدأ حملتها “صحتنا” بالكشف على مدير أمن المنوفية ونائبه

نظمت جمعية صناع الحياة بمحافظة المنوفية أولى حملاتها للتوعية بأمراض السكر وضغط الدم بالمصالح الحكومية تحت مسمى ” صحتنا “.والتى بدأت بمديرية أمن المنوفية والكشف على اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية واللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن حكمدار المديرية و250 فرد بمديرية الأمن.

وقالت سلمى رافت مديرة العلاقات العام بحملة صناع الحياة إنها تهدف الى توعية صحية ونشر الوعى الصحى واكتشاف حالات الاصابة بامراض السكر وضغط الدم وذلك من خلال قوافل طبية بالقرى وكذلك بالمصالح الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأضافت أنهم سيستكملون حملتهم بالمصالح الحكومية والشهر العقارى وديوان المحافظة ومجالس المدن تحت عنوان ” الوقاية خير من العلاج.

 

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