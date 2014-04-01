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سموحة: سنملك اول ملعب في الشرق الأوسط مضاء بالطاقة الشمسية

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سموحة: سنملك اول ملعب في الشرق الأوسط مضاء بالطاقة الشمسية سموحة: سنملك اول ملعب في الشرق الأوسط مضاء بالطاقة الشمسية

الاسكندرية /أ ش أ/ قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة الرياضى إن الايام المقبلة ستشهد اعلان ناديه كأول ناد فى والمنطقة العربية يمتلك ملعب كرة قدم مضاء بالطاقة الشمسية.

وأكد أن جميع الاجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع مهداه من احد اعضاء النادى وان الايام المقبلة ستشهد مرحلة التجهيزات قبل الاعلان عن اضاءة الملعب بالطاقة الشمسية.

يأتى ذلك بينما تدرس ادارة النادى عرضا من احدى كبريات الشركات المتخصصة فى مجال الكهرباء بغرض الحد والسيطرة على ظاهرة انقطاع التيار الكهربى داخل النادى حفاظا على دعم الانشطة الرياضية خاصة وان انقطاع التيار يؤثر بالسلب على فترات الاعداد وتدريبات الفرق المختلفة بالنادى.

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