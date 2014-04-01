الكورة مش مع عفيفي - خماسية نكانا .. ومرتضى على عرش الزمالك

"بدأنا قلق الماتش بدري يومين، وتحديدا وقت فرز صناديق انتخابات نادي الزمالك .. تهديدات غريبة لميدو، وتصريح غريب عن مدة إيقاف محمد إبراهيم".

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن فوز الزمالك على نكانا الزامبي بخماسية نظيفة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

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