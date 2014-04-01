أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكورة مش مع عفيفي - خماسية نكانا .. ومرتضى على عرش الزمالك

Google+ Print
الكورة مش مع عفيفي - خماسية نكانا .. ومرتضى على عرش الزمالك الكورة مش مع عفيفي - خماسية نكانا .. ومرتضى على عرش الزمالك

"بدأنا قلق الماتش بدري يومين، وتحديدا وقت فرز صناديق انتخابات نادي الزمالك .. تهديدات غريبة لميدو، وتصريح غريب عن مدة إيقاف محمد إبراهيم".

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن فوز الزمالك على نكانا الزامبي بخماسية نظيفة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

لمشاهدة الحلقة، اضغط هنا

ولمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع