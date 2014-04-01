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لام: مانشستر يونايتد ' حيوان جريح '

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لام: مانشستر يونايتد ' حيوان جريح ' لام: مانشستر يونايتد ' حيوان جريح '

يخشى الألماني فيليب لام صحوة مانشستر يونايتد أمام ناديه بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واصفا إياهم بالحيوان الجريح.

وقال لام في تصريحات أبرزتها ديلي ميل "يونايتد لم يعتاد أن يحقق نتائج كهذه وأنا متأكد أنهم سيتأثروا بذلك، لسنوات عديدة لم يعرف الفريق سوى الانتصارات وهذه فرصة كبيرة لهم".

وأضاف "هم الآن مثل الحيوان الجريح ونحن يجب أن نفهم أن الحيوانات الجريحة قد تكون خطيرة، المدرب واللاعبون لديهم شيء ما ليثبتوه.. فمن وجهة نظره هل هناك أفضل من بطل أوروبا لإثبات ذلك".

ويعاني مانشستر يونايتد من موسم صعب إذ بات الفريق مهددا بعدم الصعود لبطولات أوروبا الموسم المقبل كما خرج من بطولتي الكأس المحليتين.

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فيديو اليوم السابع