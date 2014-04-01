فالديز يشكر الجماهير على دعمه بعد إصابته

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): نشر حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني فيكتور فالديز، يوم الثلاثاء شريطا مصورا توجه فيه بالشكر إلى كل من دعمه بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي، وأوجبت خضوعه لعملية جراحية وستبعده عن الملاعب لسبعة أشهر.

ومن على فراشه بمستشفى أوجسبورج في ألمانيا قال فالديز: "مرحبا، أرسل تحياتي للجميع من ألمانيا. العملية سارت على نحو جيد بفضل الرب. أنا سعيد بطريقة سير الأمور، وأتوق بشدة للعودة إلى الوطن لكي أتمتع مجددا بجو الأسرة والبدء في مرحلة التعافي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف حارس المرمى: "كنت أرغب فقط في أن أعبر عن امتناني لكم على كل رسائل الدعم التي تلقيتها من الكثير من الناس. فأنا أشعر بالفخر إزاء كل ما تلقيته من مودة من الجميع خلال هذه الأيام".

كما أوضح: "اعتبارا من الآن سأركز على التعافي وسأكثف جهودي من أجل العودة في أقرب وقت ممكن. تحياتي للجميع وأتمنى رؤيتكم قريبا. وداعا".

وكان نادي برشلونة قد أعلن أن فالديز سيغيب عن الملاعب سبعة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج قطع الرباط الصليبي الذي أصيب به في ركبته اليمنى.

وبذلك سيغيب فالديز عن باقي الموسم مع البرسا، وعن منتخب إسبانيا في منافسات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتعرض فالديز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام سلتا فيجو بالجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، بعد أن تحامل على ركبته بشكل خاطئ أثناء إمساكه بإحدى الكرات.

ومن المعروف أن عقد فالديز مع البرسا ينتهي في 30 يونيو المقبل، وكان الفريق الكتالوني قد عرض عليه مؤخرا تجديد تعاقده معه في حال تقلص عروض انتقاله إلى فرق أخرى نتيجة إصابته.

ولكن حتى الآن تشير التكهنات إلى أن فالديز (32 عاما)، لن يمدد عقده مع برشلونة، وربما ينضم إلى موناكو الفرنسي.