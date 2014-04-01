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مودريتش: يجب أن نمنع دورتموند من التسجيل

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مودريتش: يجب أن نمنع دورتموند من التسجيل مودريتش: يجب أن نمنع دورتموند من التسجيل

يرى الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أن منع بروسيا دورتموند من التسجيل هو مفتاح صعود فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش للصحفيين "هو أمر مهم جدا ألا نستقبل أهدافا غدا، ستكون مباراة صعبة فلقد واجهناهم 4 مرات الموسم الماضي ونعلم جيدا أنهم يجيدون تنفيذ المرتدات بشكل رائع".

وأضاف "لو استطعنا تسجيل هدفا أو اثنين سيكون أمر رائع، أما إذا استطعنا منعهم من التسجيل سيكون الأمر مهم، إيقاف لاعبيهم من التسجيل مفتاحنا لتحقيق نتيجة جيدة".

ويستضيف بروسيا دورتموند فريق ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء بعد أن التقيا في نصف نهائي الموسم الماضي وفاز وقتها دورتموند 4-3 بمجموع المباراتين.

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