تشيلسي ويونايتد يتأهبان بعد تلميح كافاني برحيله عن سان جيرمان

باريس / أ ش أ / المح ادينسون كافانى لاعب باريس سان جيرمان الى انه مستعد للرحيل عن ناديه فى الانتقالات الصيفية القادمة مما فتح الباب امام عملاقى البرمير ليج تشيلسى ومانشستر يونايتد امام التحرك بشكل سريع لضم النجم الاوروجوانى.

وكان كافانى قد انضم الى النادى الفرنسى الصيف الماضى قادما من نابولى مقابل 54 مليون جنيه استرلينى.

غير انه اعترف بأنه ليس راضيا على الاطلاق عن الكيفية التى تسير بها الامور خلال موسمه الاول فى فرنسا مشيرا الى انه مستعد لقبول فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان فى الصيف.

وقال كافانى فى تصريحات ادلى بها لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية " يجب على ان انهى الموسم اولا مع النادى ثم افكر فيما هى خطوتى القادمة بعد ذلك . غير ان هناك اشياءا كثيرة يجب ان اتحدث فيها مع النادى والا فإن الامور سوف تسير بشكل مختلف " .