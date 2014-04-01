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السيسي يحصد بمحافظته 8 ألاف توكيل مقابل 400 لحمدين صباحي

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السيسي يحصد بمحافظته 8 ألاف توكيل مقابل 400 لحمدين صباحي السيسي يحصد بمحافظته 8 ألاف توكيل مقابل 400 لحمدين صباحي

المشير

تزايدت أعداد التوكيلات فى اليوم الثانى لجمع التوكيلات لمرشحى الرئاسة فى محافظة المنوفية حيث تزاحم ألاف من أهالى المحافظة على مكاتب الشهر العقارى والذى بدا العمل به من الثامنة صباحا.

وأكد محمد السرسى ، منسق حملة السيسى رئيسى ، أن أعداد التوكيلات للمرشح المشير عبد الفتاح السيسي وصلت نحو 8 ألاف توكيل فى جميع مقرات الشهر العقارى خلال يومين بالمحافظة حيث تضاعفت الاعداد عن اليوم الأول.

فيما لم تتعدى توكيلات المرشح الرئاسى حمدين صباحى 400 توكيل فى اليوم الثانى على التوالى بسبب عدم التنظيم الواضح فى صفوف حملة حمدين صباحى بالمنوفية .

كما نشبت مشادات بين عدد من الحملات المؤيدة للسيسي داخل مقرات الشهر العقارى للخلاف على جمع التوكيلات من الاهالى حيث ظهرت عدة حملات مؤيدة داخل المقارات ولكن تم احتوائها وتم الاتفاق على تسليم جميع التوكيلات غدا لمقر الحملة الرئيسية بالقاهرة .

 

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