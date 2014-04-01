روسيا تغلق مواقع إليكترونية تابعة لمنظمات إرهابية

أعلنت ممثلة النيابة العامة الروسية مارينا جريدنيفا، أن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لمنظمات إرهابية تم إغلاقها بناء على طلب النيابة العامة الروسية.

وقالت جريدنيفا -فى تصريح لوكالة أنباء “إيتار- تاس” الروسية اليوم الثلاثاء- إن النيابة العامة وجهت طلبا إلى هيئة مراقبة الاتصالات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقييد الوصول إلى أربعة مصادر للمعلومات، تعزز نشاط أعضاء جماعات مسلحة غير شرعية فى شمال القوقاز”.

وأضافت أن المواد المنشورة على هذه المواقع كانت تدعو إلى تغيير النظام الدستورى الروسى باستخدام العنف، وانتهاك وحدة الأراضى الروسية، بما فى ذلك القيام بعمليات إرهابية، وأنه بناء على طلب النيابة العامة الروسية تم حتى اليوم إغلاق قرابة 70 موقعا اليكترونيا مثلت مصادر للمعلومات تابعة للجهات الإرهابية.

وأوضحت أن هذه المواقع كانت تتضمن الدعوة للقيام بأنشطة متطرفة وأعمال شغب، وتدعو المواطنين للمشاركة فى أنشطة جماعية تخالف النظام العام، مشددة على أن العمل من أجل منع انتشار المعلومات غير المشروعة على الإنترنت سيستمر.

أ ش أ