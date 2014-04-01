بالصور.. تكريم الفنان محمد فرغلي ضمن أعمال ملتقى الصعيد الثقافي في أسيوط

أعلن المؤلف والمخرج الكبير أسامه عبد الرؤف ، مشرف مهرجان مسرح الصعيد ، المقام ضمن أعمال ملتقي الصعيد الثقافي عن تكريم الفنان محمد فرغلي ، وهو موسيقار وملحن شهير معاصر من أبناء أسيوط ترأس من قبل فرقة الموسيقي العربية ، وفرق محافظة أسيوط وذلك التكريم لإعتباره رمزا للإبداع الأصيل لأبناء الجنوب والذي أستطاع عبر مسيرة عطاءه الطويلة أن يكون سفيرا للفن الصعيدي في الهند وتركيا والمكسيك والعديد من الدول العربية والأجنبية الأخري والتي عشقت ألحانه الشرقية وعوده الساحر وأصالة ألحانه المعبرة عن الصعيد وتراثه الثري وأضاف أسامه عبد الرؤوف أن التكريم سيشمل أسم مخرج مبدع راحل من أبناء الصعيد سيتم الإعلان عنه غدا وبذلك تكون رمزية تواصل أجيال مبدعي الجنوب وتحملهم لرسالة الفن الصادقة.

يذكر أن ملتقي الصعيد الثقافي ، تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بشراكة وتعاون المؤسسة الثقافية السويسرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والديوان العام لمحافظة أسيوط والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ويشمل أكثر من 13 نشاط فني وابداعي ما بين مهرجانات للمسرح والسينما ومسابقات أدبية وفنون تشكيلية وشعبية فضلا عن أمسيات أدبية وثقافية وشعرية متنوعة بحضور أكثر من 200 مبدع في مجالات المسرح والفنون والآداب من مختلف محافظات الصعيد.

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