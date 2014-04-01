مقتل مسلحين وهروب 2 اخرين في مطاردة مع الشرطة بطريق القاهرة / الإسكندرية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مطاردات بين شرطة النجدة وبين 4 مسلحين أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا.

قام مسحلون بسرقة سيارة ميكروباص بالإكراه تحت تهديد السلاح وأثناء مرور سيارة الشرطة حاول المتهمون الهرب فقاما بإطلاق النار على سيارة الشرطة مما دفع الشرطة لمبادلتهم لإطلاق النار.

وأسفرت المطاردة عن مقتل أحد المسلحين وإصابة الأخر وهروب 2 أخرين وعثر بحوزتهم على سلاح ناري بندقية أليه وعدد من الطلقات.

انتقل العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات والقيادات الأمنية لمكان الواقعة لمتابعة الموقف وإخطار مدير أمن الغربية.