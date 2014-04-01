ميدو عن مواجهة طولان: الزمالك اختلف وتطور عن عهده

رفض أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك وصف مواجهة طلائع الجيش بمواجهة مع حلمي طولان المدير الفني للفريق العسكري.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الخميس في الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء "سنواجه طلائع الجيش وهدفنا الفوز فقط".

وعن مواجهة حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك رد ميدو "نواجه فريقا وليس مدربا".

وعن معرفة طولان لنقاط قوة وضعف الزمالك بسبب قيادته للفريق في بداية الموسم علق ميدو "الزمالك الآن مختلف كثيرا".

وفسر "اللاعبون توظيفهم مختلف ومستوياتهم اختلفت، ولا يوجد تشابه في الأدوار فالفريق تطور بكل الأشكال".

وكشف ميدو أن لجنة المسابقات كانت وافقت على تأجيل المباراة إلى يوم السبت بسبب مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ولكن الجهاز الفني لطلائع الجيش هو من رفض.

وأكمل "هذا الرفض يزيدنا إصرار على تحقيق الفوز مع احترامنا للجميع".