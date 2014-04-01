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هيفاء وهبي لن تحظَ بلقب سفيرة

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هيفاء وهبي لن تحظَ بلقب سفيرة هيفاء وهبي لن تحظَ بلقب سفيرة

نفت نسرين ظواهري، المستشارة الإعلامية للنجمة هيفا وهبي، الخبر الذي نُشر في الإعلام عن قرب إعلان منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) تسمية هيفا سفيرة للنوايا الحسنة لدى المنظمة الأممية، في إطار سعي المنظمة لتوعية المجتمعات على قضايا الغذاء والأمن الغذائي في لبنان ودول العالم.

وكان خبر هيفا قد انتشر على المواقع الإلكترونية بطريقة أوحت للجمهور بقيام منظمة "الفاو" باختيار النجمة سفيرة، على غرار سابقيها من الفنانين والشخصيات، من أمثال الفنّانة ماجدة الرّومي و34 شخصية فنّية وسياسية ورياضية... من بلدان مختلفة.

من ناحية أخرى، لا تزال هيفاء وهبي منهمكة بتصوير مسلسل "كلام على ورق"، الذي تتقاسم بطولته مع النّجم ماجد المصري والفنانَين أحمد زاهر وروجينا،ما ألزمها قضاء أوقاتها في لبنان، إلى حين الانتهاء من تصوير كلّ مشاهدها في المسلسل المقرّر عرضه في شهر رمضان 2014. وكان قد جرى قبل يومين تسريب مجموعة من الصّور الخاصّة بالمسلسل تجمع بين هيفاء وهبي والممثل ماجد المصري.

 

 

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