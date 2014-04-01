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الإخوان رداً علي كاميرون: أعضاء الجماعة ملتزمون بقوانين البلاد التي يقيمون بها

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الإخوان رداً علي كاميرون: أعضاء الجماعة ملتزمون بقوانين البلاد التي يقيمون بها الإخوان رداً علي كاميرون: أعضاء الجماعة ملتزمون بقوانين البلاد التي يقيمون بها

 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون – أرشفية

ردت جماعة الإخوان ، علي ما نشرته صحيفة التايم البريطانية من  طلب رئيس الوزراء البريطاني ، ديفيد كاميرون،  بإجراء تحقيقات عاجلة في ما يخص جماعة “الإخوان المسلمين”، وسط مخاوف من أن الجماعة تخطط لـ”أعمال إرهابية” من بريطانيا، حسب ما نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية في صدر صفحتها الأولى الثلاثاء.

وذكر بيان الجماعة أن هذا قد  أثار دهشتهم حيث أن الإدارات البريطانية المتعاقبة كانت دوما من أخبر الجهات عن مواقف الجماعة وسلمية منهجها .

وطالبت الجماعة أن  يتبع أفرادها خارج سلوك وتصرفات جيدة في كافة التعاملات  من حمل فكر الجماعة وانتمي إليها كان مثالا في الإلتزام بالقوانين والنظم في الارض التي يعيش عليها بل وخدمة البلاد التي تربى ونشأ فيها .

وبشأن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية  أكد البيان ، على أن أفراد الإخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم ، والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة فهم يلتزمون جيداً بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه.

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