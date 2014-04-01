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الأمم المتحدة تعلن استعدادها لإجلاء 19 ألف مسلم فى إفريقيا الوسطى

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الأمم المتحدة تعلن استعدادها لإجلاء 19 ألف مسلم فى إفريقيا الوسطى الأمم المتحدة تعلن استعدادها لإجلاء 19 ألف مسلم فى إفريقيا الوسطى

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنها مستعدة لإجلاء نحو 19 ألف مواطن مسلم مضطهدين من مليشيات مسيحية محلية، أكان داخل جمهورية إفريقيا الوسطى أو خارجها.

وقالت فاطوماتا لى جون كابا المتحدثة باسم المفوضية فى مؤتمر صحفى بجنيف “إن ما لا نرغب فيه هو أن نكون إلى جانب الناس ونراهم يتعرضون لمجازر”.

وكانت تشكلت مليشيات مسيحية مكونة من قرويين من غرب جمهورية إفريقيا الوسطى ردا على تجاوزات السلطة حين كان يتولاها تمرد سيليكا ذى الغالبية المسلمة فى 2013. وتهاجم هذه المليشيات مواطنيها المسلمين الذين يفرون بكثافة من البلد الغارق في مجازر طائفية.

أ ف ب

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