3 مايو.. بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالقليوبية

إعتمد المهندس محمد عبدالظاهر ، محافظ القليوبية ، مواعيد إمتحانات نهاية العام بمدارس المحافظة ، بمختلف المراحل التعليمية، حيث تقرر أن تبدأ الإمتحانات في 3 مايو المقبل ، لجميع سنوات النقل، الإبتدائي والإعدادى والثانوي، حيث تقرر موعد 10 مايو للشهادة الإبتدائية و14 مايو للشهادة الإعدادية.

> وصرح الدكتور عبدالله عمارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، بأنه تم تشكيل الكنترولات للشهادتين الإبتدائية والإعدادية، بحيث تتم أعمال التصحيح أولا بأول ، وإختيار مراقبى اللجان وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

> وفى سياق متصل أوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم ، “أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات ، بإتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الإمتحانات ، ووضع الأسئلة وطباعتها في سرية تامة ، مؤكدا أننا لن نسمح بأى تعطيل للإمتحانات ، تحت أى ظرف من الظروف.