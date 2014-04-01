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حفل زفاف جماعي بالجامعة الامريكية

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حفل زفاف جماعي بالجامعة الامريكية حفل زفاف جماعي بالجامعة الامريكية

نظمت رابطة الطلاب “المتطوعين فى العمل” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، للعام التاسع على التوالى ، حفل زفاف جماعى لخمس فتيات يتيمات ، بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.
> حيث ضم الفريق 14 طالبًا ، قضوا حوالى أربعة أشهر فى التحضير للحفل، بالإضافة إلى تجهيز مساكن المتزوجين الجدد ، بالأثاث والأجهزة الضرورية.
> وفى سياق متصل ، قالت منة بسيونى،  إحدى أعضاء الرابطة ، “إن الحفل يهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوب العرائس ، وإشعارهن أن فرحتهن مهمة بالنسبة لنا”.
> وقامت رابطة “المتطوعين فى العمل” بإختيار العرائس ، بناء على مدى إحتياجهن وأعمارهن، بالإضافة إلى ميعاد الزفاف ، كما قامت بتخصيص بعض التمويل اللازم ، لفرش مساكنهن الجديدة بالأثاث ، الى جانب جلب العاملين والقائمين بالخدمات الأساسية اللازمة لحفل الزفاف.
> وجاء تمويل الحفل وفرش مساكن العرائس الجدد ، بصفة أساسية من تبرعات طلاب الجامعة، حيث تم توفير خدمة النقل من وإلى حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة ، وقد إستمر الحفل ست ساعات ، وسط حضور أكثر من 350 شخص.

أ ش أ

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