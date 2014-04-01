القاعدة:السعودية تتخذ البيت الأبيض إلهاً من دون الله

سخر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من إجراءات مشددة جديدة لمحاربة الارهاب سبق وإتخذتها السعودية حيث قال بيان رسمي لها إنها لن تردع مقاتليه ، وتثبت أن المملكة تدور في فلك الولايات المتحدة.

وفي بيان نشر على الإنترنت قال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ، إن إعلان الرياض جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية يثبت أن السلطات العلمانية لن تتهاون مع الجماعات الاسلامية.

ويعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ، من أخطر فروع القاعدة بعد أن خطط لشن هجمات على رحلات جوية دولية ومن المعتقد أن له عدة مئات من المقاتلين السعوديين الذين يحاربون في صفوف أعضاء التنظيم اليمنيين ضد حكومة صنعاء.

وفي الثالث من فبراير أعلنت السعودية ، عن تشديد العقوبات على السعوديين الساعين للانضمام إلى جماعات مسلحة في الخارج وفي السابع من مارس الجاري أعلنت وزارة الداخلية ، إدراج الاخوان المسلمين على قائمة المنظمات الارهابية.

وفي أول رد فعل علني للتنظيم على الاجراءات السعودية قال ابراهيم الربيش القيادي بالتنظيم في رسالة صوتية عبر الانترنت “ما عادت حكومة بن سعود تداري أحدا أو تتقي أحدا أو تخشاه إلا أن يكون أرباب البيت الابيض الذين اتخذوهم آلهة من دون الله.”

وخاطب الدعاة المؤيدين للحكومة في السعودية قائلا “حقا إنكم أمريكيون أكثر من الامريكان أنفسهم.”

رويترز