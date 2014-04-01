6 أبريل الجبهة الديمقراطية: “الخولي” مفصول من 2012 لمخالفته القواعد التنظيمية

أكدت حركه شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية على أن طارق الخولي هو عضو مفصول من الحركه في اغسطس 2012، بعد ان انتهج منهج مخالف تماما لفكر وتوجه الحركه العام، و مخالفة القواعد التنظيمية داخل الحركة واستيلائه على البيدج والشبكة الرسميين للحركة والذي كان امين عليهم، ثم حاول انشاء حزب سياسي يحمل اسم الحركه حتى يحافظ على وجوده الاعلامي .

وطالبت الحركة، خلال بيان لها، اليوم، الثلاثاء، من الصحفيين ومعدي البرامج عدم وضع اسم الحركه كتقديم له بأى شكل كان حتى لا يحدث لغط لدى المتابعين، ولا يتم تعريفه على انه عضو فى الحركة التي لا تتشرف بان يوضع اسمها بجانبه، بحد وصف البيان.