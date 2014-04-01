السفير المصري بالإمارات:إنتخابات المصريين في الخارج بدون تسجيل مسبق

صرح إيهاب حمودة ، السفير المصري لدى الإمارات ، بأنه طبقا للقواعد والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ، فيسمح لأي مصري يحمل أصل بطاقة الرقم القومي ، أو أصل جواز السفر ، ومدرج بقوائم الناخبين ، أن يدلي بصوته في البعثة التي يتواجد في دائرة إختصاصها وقت تنظيم الإنتخابات بالخارج.

> وأضاف ، إن هذه الخطوة ، جاءت إستجابة لمطالب المصريين في الخارج ، الذين طالبوا بأن يكون الإنتخاب ببطاقة الرقم القومي ، أو جواز السفر ، أسوة بالمصريين في الداخل والذين يحق لهم الإنتخاب في أي مكان داخل مصر دون التقيد بالوطن السكني للناخب.

> وأكد ، ان هذا القرار سوف يسهم إيجابيا وبصورة ملحوظة ، في تزايد أعداد الناخبين المصريين في الخارج، وهو الأمر الذي يزيد من تأثير دورهم في المشاركة السياسية ، وفي عملية صنع القرار وتحديد أولويات المستقبل في مصر ، وهي تخطو الخطوة الثانية من خارطة طريق المستقبل التي أقرها الشعب المصري في 30 يوليو الماضي.

> وفيما يخص الأوراق والمستندات المطلوبة من المقيم في الإمارات ، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته، قال السفير إيهاب حمودة ، إن المطلوب هو فقط أصل بطاقة الرقم القومي ، أو أصل جواز السفر المميكن ، وأن يحضر الناخب بنفسه إلى مقر اللجنة الإنتخابية سواء في السفارة المصرية بأبوظبي ، أو في القنصلية العامة المصرية بدبي.

> وأوضح أن “الإنتخابات الرئاسية القادمة ، سوف تستمر لمدة أربعة أيام ، حيث ستبدأ يوم 15 مايو القادم وتنتهي يوم 18 من الشهر نفسه”، مشيرا إلى أن اللجان الإنتخابية في أبوظبي ودبي ، ستفتح أبوابها خلال هذه المدة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء طوال هذه الأيام الأربعة.

> وفى سياق إمكانية إستخراج المصريين المقيمين فى الإمارات ، لتوكيلات المرشحين بالسفارة، أفاد السفير حمودة ، بأن كل من يرغب فى إستخراج توكيل لأحد المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية ، عليه الحضور الى السفارة المصرية بابوظبي ، او القنصلية العامة المصرية فى دبي، حيث توجد الإستمارات مجانا ، بدون آية رسوم ، ومعه أصل الرقم القومى ، أو اصل جواز السفر المميكن ، على أن يقوم كل شخص بإرسال توكيله بنفسه الى الجهة التى يريدها فى مصر.

> وأهاب السفير حمودة ، بجميع المصريين المقيمين في دولة الإمارات والذين يحملون بطاقة الرقم القومي ، أو لديهم جوازات السفر المميكنة ، بضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة ن حتى تحقق مصر إنجازا تاريخيا ونوعيا ، يدفع بعجلة التنمية فيها إلى الأمام ، ويؤكد للعالم أجمع بأن مصر قادرة على تخطي ما تعيشه من فترة إنتقالية ، وتعبر منها إلى ضفاف الأمن والأمان والإزدهار.

> أ ش أ