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في ثان أيام جمع التوكيلات .. السيسي يحصد 358 توكيل مقابل 19 لحمدين بمطروح

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في ثان أيام جمع التوكيلات .. السيسي يحصد 358 توكيل مقابل 19 لحمدين بمطروح في ثان أيام جمع التوكيلات .. السيسي يحصد 358 توكيل مقابل 19 لحمدين بمطروح

أرشيفة

بلغ عدد التوكيلات التي تم توثيقها لمرشحي رئاسة الجمهورية بمكتب الشهر العقاري بمدينة مرسى مطروح ، على مدار اليومين أمس واليوم الثلاثاء ، 358 توكيلا حيث تم توثيق 339 توكيلًا للفريق عبد الفتاح ، و19 توكيلات لحمدين صباحي.

يُذكر أنه تم توثيق حوالي 150 توكيل بمكاتب الشهر العقاري بباقي مدن المحافظة ، والتي لم يتم التوصل إلى حصرها الدقيق بكل مكتب خلال اليومين وتشير المعلومات إلى أن الغالبية العظمى من التوكيلات التي تم تحريرها بالمدن المختلفة كانت للفريق السيسي.

وكان مكتب الشهر العقاري الرئيسي بمدينة مرسى مطروح، قد شهد أمس الإثنين ، توثيق 75 توكيلًا لمرشحي الرئاسة بواقع 70 توكيلا للسيسي، و5 توكيلات لصباحي، كما تم توثيق 16 توكيلا بمكتب الشهر العقاري بمدينة الحمام للسيسي، و5 توكيلات بمكتب الضبعة للسيسي.

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