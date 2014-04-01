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إصابة زوجة مرشح رئاسي محتمل بطلقات خرطوش في اشتباكات عين شمس

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إصابة زوجة مرشح رئاسي محتمل بطلقات خرطوش في اشتباكات عين شمس إصابة زوجة مرشح رئاسي محتمل بطلقات خرطوش في اشتباكات عين شمس

الحساني

اصيبت الدكتورة اميرة الانصاري زوجة المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور محمد الحسانين بطلقات خرطوش أثناء خروجها من جامعة عين شمس وتم نقلها الى مستشفى كليوباترا وتعاني الان من حالة خطيرة .

وقال الحسانين إن زوجته اثناء خروجها من محاضرة في عين شمس ومرور مظاهرة من الطلبة اثناء خروجها تعاملت الشرطة مع المتظاهرين بالخرطوش واصيبت زوجتي اثناء استقلالها “السيارة” الخاصة بها واصيبت بطلقات من الخرطوش في اجازا مختلفة في جسدة وخاصة في اذنها .

واضاف الحسانين انه يستنكر ويدين الذي حدث مع زوجتة لانها كانت خارجة وليس لها اي علاقة بالمظاهرات ، مؤكدا انه يدين العنف من جانب الطرفين ويطالب بالحفاظ على ارواح المصريين من الطرفين .

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