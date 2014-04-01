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وزير السياحة: إعادة دراسة موقف الفنادق التي تم سحب ترخيصها في شرم الشيخ

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وزير السياحة: إعادة دراسة موقف الفنادق التي تم سحب ترخيصها في شرم الشيخ وزير السياحة: إعادة دراسة موقف الفنادق التي تم سحب ترخيصها في شرم الشيخ


> وجه وزير السياحة هشام زعزوع رئيس قطاع المنشأت الفندقية والمستشار القانوني للسيد الوزير بإعادة دراسة الموقف الحالي للفنادق التي تم سحب ترخيصها بشأن حدوث حالات إغتصاب بها حال إنتهاج تلك المنشأت الضوابط والاجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة النزلاء دون المساس بحرياتهم المنصوص عليها ، يأتي ذلك في ضوء الاستغاثات التي وردت للسيد الوزير ملتمسة إعادة النظر في قراره بالغاء تراخيص تلك الفنادق التي يعمل بها الكثير من العمالة .
> كانت عشرات الاستغاثات قد تعالت مطالبة بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالفندق وأسرهم في ظل الظروف الراهنة ، كما وردت العديد من الرسائل الالكترونية من قبل عدد من السائحين الذين أشاروا في رسائلهم على توافر سبل الامن والامان بتلك الفنادق التي شملها قرار الاغلاق ، لافتين إلى أن قرار غلق تلك الفنادق سيؤدي إلى عزوف الكثير من السائحين عن زيارة مدينة شرم الشيخ ومن ثم التأثير سلباً على معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها .

كان وزير السياحة قد قرر في مارس الماضي غلق فندقين بمدينة شرم الشيخ مكلفاً إدارة المنشأت بكافة حقوق ومستحقات العاملين لديها .

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