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محافظ سوهاج يشهد فعاليات برنامج “إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب”‎

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محافظ سوهاج يشهد فعاليات برنامج “إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب”‎ محافظ سوهاج يشهد فعاليات برنامج “إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب”‎

حرص اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج اليوم على حضور فعاليات البرنامج التدريبي ( ادارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب ) والذى عقد صباح اليوم بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج بحضور عبلة الهوارى مقرر المجلس وعدد من السيدات الراغبات فى الترشح للانتخابات البرلمانية عن محافظة سوهاج وعدد من الاعلاميين ومراسلي الصحف بسوهاج .
> وقالت عبلة الهوارى ان البرنامج يهدف الى تثقيف وتوعية المرأة السوهاجية بأهمية المشاركة السياسية وثقل مواهبها حتى تكون قادرة على تمثيل شعب سوهاج بصورة جيدة .
> ومن جانبه، اكد المحافظ على اهمية تمثيل المرأة بصورة جيدة فى البرلمان نظرا لما تمثله المرأة من اهمية فى المجتمع المصري وقال : اتمنى ان تمثل المرأة 50% من ممثلي محافظة سوهاج فى مجلس الشعب واضاف : لابد ان يكون للمرأة دور سيأسى واجتماعي فعال ويجب ان يكون لها تاثير فى الشارع وممارسة للأنشطة السياسية والاجتماعية والتواجد المستمر مع كل فئات الشعب المصري .
> واكد المحافظ على اهمية تكوين مفاهيم صحيحة وجيدة لدى السيدات الراغبات فى الترشح وذلك من خلال تطوير الفرد الذى يحتاج احيانا الى بعض الوقت .

 

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