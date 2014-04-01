أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

لجنة الانتخابات الرئاسية تلغي ندب المستشار حمدان فهمي وتعين عبد العزيز سالمان خلفا له

Google+ Print
لجنة الانتخابات الرئاسية تلغي ندب المستشار حمدان فهمي وتعين عبد العزيز سالمان خلفا له لجنة الانتخابات الرئاسية تلغي ندب المستشار حمدان فهمي وتعين عبد العزيز سالمان خلفا له

اللجنة العليا للانتخابات

 

قرر المستشار أنور العاصى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، 1 أبريل 2014، تعيين المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أميناً عاماً للجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك خلفاً للمستشار الدكتور حمدان فهمى الذى تم تعينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا بالجمعية العامة للمحكمة المعقودة الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014، وذلك وفقاً للقانون، وأنه لا يجوز ندب أعضاء المحكمة إلا لمهام علمية.

كما تم ندب السيدين المستشارين الدكتور طارق شبل، وطارق عبدالعليم الرؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا