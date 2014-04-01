لجنة الانتخابات الرئاسية تلغي ندب المستشار حمدان فهمي وتعين عبد العزيز سالمان خلفا له

قرر المستشار أنور العاصى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، 1 أبريل 2014، تعيين المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أميناً عاماً للجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك خلفاً للمستشار الدكتور حمدان فهمى الذى تم تعينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا بالجمعية العامة للمحكمة المعقودة الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014، وذلك وفقاً للقانون، وأنه لا يجوز ندب أعضاء المحكمة إلا لمهام علمية.

كما تم ندب السيدين المستشارين الدكتور طارق شبل، وطارق عبدالعليم الرؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.