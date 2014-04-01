مدرب التليفونات: الفوز على الحرس سيرفع معنويات اللاعبين

عبر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق تليفونات بنى سويف عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه اليوم الثلاثاء على فريق حرس الحدود بهدف نظيف فى إطار الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أن هذا الفوز سيدفع فريقه ليواصل تحقيق النتائج الإيجابية خلال الأسابيع المتبقية من عمر البطولة المحلية من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب المجموعة، والإبتعاد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثانى ” المظاليم ” بالموسم المقبل .

واضاف جلال ان فريقه إستحق الفوز على فريق قوى ومميز يقوده جهاز فنى محترم بقيادة عبد الحميد بسيونى، موجهاً شكره للاعبيه الذى إلتزموا بتعليماته الفنية ونفذوها بجدية خلال أحداث اللقاء , رغم الظروف الصعبة التى تحيط بالنادى الصعيدى ، وعدم مشاركته على إستاد بنى سويف لدواعى أمنية وخوض مبارياته على ملعب الترسانة ذو الأرضية السيئة .