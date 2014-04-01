أيمن يونس يوضح أسباب إقالة محمود سعد من منصب مدير قطاع الناشئين



> قام أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بتوزيع منشورات داخل النادي اليوم يوضح فيها الأسباب التي دفعت مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة الدكتور كمال درويش في إقالة محمود سعد من منصب مدير قطاع الناشئين .

> وكشف أيمن يونس في الأوراق التي قام بتوزيعها بنفسه على رابطة قدامى فريق الكرة ، أن محمود سعد إرتكب عدد من الأخطاء الجسيمة خلال فترة رئاسة قطاع الناشئين للكرة ، وكان أبرزها سفر فريق الناشئبن للمشاركة في دورة ودية بقطر رغم قرار المجلس بمقاطعة السفر إلى قطر .

وأوضح يونس في الأوراق التي تم توزيعها ، أن نتائج قطاع الناشئين في النادي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ، وحالة سكن اللاعبين سيئه ، وعدم الإهتمام بملاعب التدريب والمباريات .