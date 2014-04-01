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افتتاح منشآت شبابية ورياضية بالمحافظات بدعم من وزارة الرياضة

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افتتاح منشآت شبابية ورياضية بالمحافظات بدعم من وزارة الرياضة افتتاح منشآت شبابية ورياضية بالمحافظات بدعم من وزارة الرياضة

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة أن شهر الجارى سيشهد عددا من الافتتاحات للمنشآت الشبابية والرياضية الضخمة التى بلغت تكلفتها 283 مليون و500 ألف جنيه.

وأوضح عبد العزيز أن هذه المنشآت تمثل إضافة قوية للبنية الرياضية والشبابية التحتية ورصيدا قوميا يضاف إلى المنشآت المتميزة بمحافظات الأمر الذى ينعكس على زيادة القدرات التنظيمية للبطولات الرياضية، وفتح آفاق جديدة كفرص عمل للشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتقديم خدمات رياضية وشبابية متميزة وذات جودة عالية لأهالي المحافظات، كما تسهم في تخريج أبطال رياضيين وشباب واعٍ مثقف.

وأضاف أن هذه المنشآت سوف يتوفر لها عقود صيانة دورية مع كبرى الشركات المتخصصة لضمان كفاءة التشغيل والحفاظ على المنشآت الرياضية والشبابية باعتبارها ثروة قومية ملك لشباب مصر.

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