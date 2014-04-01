صحيفة - سبورتنج لشبونة ينضم لبورتو في صراع ضم علي غزال

أشارت صحيفة ريكورد البرتغالية أن المدافع المصري علي غزال دخل على رادار نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد أن أبدى نادي بورتو اهتماما باللاعب وفقا للصحيفة ذاتها.

ويلعب المدافع الشاب ذو الـ22 عاما في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي منذ الموسم الماضي وقدم أداء طيبا انضم به لمنتخب مصر مع شوقي غريب.

ووفقا للتقارير فإن سبورتنج لشبونة قد أبدى هو الآخر اهتمامه بضم علي غزال مع قرب رحيل إرتكازه ويليام كارفاليو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد علي غزال مع ناسيونال ماديرا مع حلول عام 2017 إلا أنه يمتلك شرطا جزائيا في عقده وهو ما يسهل مهمة ضم اللاعب.