عزيز يطالب بالتحقيق بواقعة غناء إيهاب توفيق”تسلم الأيادى”أمام هيكل كنيسة بفرنسا

أستنكر المنتج فايز عزيز غناء الفنان إيهاب توفيق أمام هيكل كنيسة بفرنسا،موضحا أن الكنيسة لم تكن يوما مستباحة للدعاية السياسية.

> وطلب عزيز من البابا تواضروس ،والكنيسة أتخاذ موقف حاسم من راعي الكنيسة الذي سمح بغناء ايهاب توفيق امام الهيكل اغنية تسلم الأيادي،لأنه في تاريخ الكنيسة لم يحدث مثل هذا ابدا!

> وقال عزيز.ده يرضى ربنا يا شوية منافقين؟، ماجيبتوش صافيناز و سما المصرى ليه بالمرة؟؟،خلاص الكنيسة بقت مستباحة للسياسة و الدعاية السياسية؟ .

> وكشف عزيز أن ايهاب توفيق غنى” تسلم الايادي” امام هيكل الكنيسة بفرنسا،بحضور الفنانون. شذي ،مي كساب ، سهير المرشدي ،هالة صدقي ،الهام شاهين ،لطفي لبيب، اسامة عشم ،وغيرهم وسط التصفيق الحاد والزغاريد!!