وزير التنمية المحلية: نسعى للتعاون مع البنك الدولى لنشر ثقافة الجودة

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، إن الوزارة تسعى للتعاون المستمر مع البنك الدولى، لنشر ثقافة الجودة بين الإدارات العليا فى الجهات الحكومية.

وأضاف لبيب فى بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية تعقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "الإدارة الحديثة"، لتطبيق معايير الجودة الأوروبية فى الجهات الحكومية بداية من اليوم وحتى الخميس القادم، وذلك لتدريب 120 موظفا من الإدارة العليا بكل من مصلحة الضرائب المصرية ومركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمكينهم من استخدام أدوات الإدارة الحديثة لمواكبة تطوير المؤسسة، وتطبيق نظم الجودة والتعريف ببعض المبادئ الهامة فى الإدارة الحديثة، باستخدام أدوات محددة للقيادة الفعالة، وقياس الآداء، ونظم الجودة، وتعزيز الإبداع والتعلم المستمر بالمؤسسات.

وأكد الوزير على أن وزارة التنمية الإدارية تقوم بتعزيز تطبيق منظومة الجودة والتميز بالجهات المختلفة عن طريق تأهيل إدارة الجودة على أعلى مستوى فنى وبأحدث الأساليب التقنية المتفق عليها دولياً، وذلك لتأكيد قدرة المؤسسة على التطبيق الفعلى والفعال للمنظومة.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية صممت سلسلة من ورش العمل والتدريبات التى تستهدف جميع المستويات الإدارية بالمؤسسة، بدءاً من موظف شباك الخدمات، حتى القيادات والمديرين لضمان تبنيهم الفكرة، وتمكينهم من آليات التنفيذ.